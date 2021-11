Famalicão: Homem atropela familiar ao lado da GNR de Joane e coloca-se em fuga

Um homem, de 33 anos, foi atropelado por um familiar na noite deste domingo, nas imediações da GNR de Joane, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo o testemunho da vítima, tudo terá acontecido na sequência de uma perseguição automóvel que terminou com o queixoso a deslocar-se ao posto da GNR para reportar a situação. Terá sido junto do posto, e após sair da viatura, que foi colhido pelo carro do perseguidor que se colocou em fuga.

O homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos de baixa gravidade.

Entretanto, à Cidade Hoje fonte da GNR adiantou que o condutor do veículo já foi identificado e o caso remetido às instâncias jurídicas.