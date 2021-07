O Parque da Devesa, em Famalicão, recebe este fim de semana o Festival do Fado, inserido no “Anima-te”.

A partir das 19h00 deste sábado poderá assistir a dois concertos, Cristina Clara e Carminho.

Os espetáculos são de entrada gratuita mas com levantamento de ingressos obrigatório. A bilheteira abre às 17h00 e está localizada nas proximidades do palco do recinto.