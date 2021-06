Famalicão: Hélder Melo vai percorrer cerca de 800km por uma causa solidária

Hélder Melo vai, ainda este mês, fazer o caminho francês até Santiago de Compostela, uma peregrinação que tem na sua base uma causa solidária. Quer angariar 10 euros por cada quilómetro percorrido e com o dinheiro comprar camas elétricas para idosos da ATC, instituição de Joane.

Este peregrino, de 49 anos de idade, tem pela frente 800 km, desde Saint Jean Pierre Port até à Praça do Obradoiro em Santiago de Compostela. Uma jornada que pretende percorrer em 30 dias, de forma «solitária mas solidária».

Hélder Melo é colaborador da ATC e já participou na organização e como peregrino em várias peregrinações organizadas por esta instituição joanense.

Recorde-se que a ATC tem já uma larga experiência na realização dos Caminhos de Santiago, tendo acompanhado centenas de peregrinos, dos mais diferentes pontos do país e até mesmo vindos de outas partes do mundo. Mas, devido às restrições causadas pela pandemia, tiveram de ser cancelados.

A pandemia também está na base da decisão deste peregrino. Ao deparar-se com as dificuldades financeiras sentidas pela instituição, que teve mais gastos com aquisição de material de proteção individual, e ao ver o impacto do isolamento na saúde dos utentes, tanto a nível motor como cognitivo, Hélder Melo decidiu colocar os pés ao caminho.

O projeto deste peregrino chama-se “No Caminho pela ATC”. Pensa percorrer cerca de 25km por dia, ao longo de um mês. Pode acompanhá-lo na sua página de facebook (“no caminho pela ATC”). Encontrará também as condições para apoiar esta causa, que passa pelo depósito em conta bancária: PT 50 0033 0000 4524 0052 5190 5.