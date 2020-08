Famalicão: Há obras a arrancar esta segunda-feira no centro da cidade que vão condicionar o trânsito nos próximos meses

As obras de construção da Rede Urbana Pedonal e Ciclável de Vila Nova de Famalicão começam a sentir-se na cidade já a partir da próxima semana. Para esta segunda-feira, dia 31 de agosto, está agendado o arranque da construção do corredor que vai ligar a Estação de Caminhos de Ferro às escolas e aos parques de Sinçães e da Devesa.

Os primeiros trabalhos da empreitada decorrerão na envolvente do Parque 1.º de Maio em frente à Escola Secundária D. Sancho I, com um prazo de execução de 120 dias.

Para além da requalificação da via, os trabalhos que agora arrancam vão também permitir uma alteração no atual perfil de circulação desta zona de acesso à zona escolar, de forma a assegurar uma maior fluidez do trânsito e que as paragens do transporte público e privado junto à escola não interfiram na restante circulação automóvel.

A intervenção em questão vai implicar algumas alterações ao trânsito, muito particularmente, nesta zona da cidade. Assim, a partir de segunda-feira, o trânsito estará condicionado na Avenida 25 de Abril, desde o cruzamento com a Rua António Sérgio (junto à Polícia de Segurança Pública) até à Rotunda 1.º de Maio. Para chegarem até à Escola Secundária D. Sancho I e continuarem a circular pela Avenida 25 de Abril, os automobilistas terão de circular pela Rua Barão da Trovisqueira que, ao longo da obra, sofrerá uma alteração no seu sentido de trânsito.