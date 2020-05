Famalicão: Há juntas de freguesia a entregar vales para população levantar máscaras e luvas

Há freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão que optaram não distribuir as máscaras e luvas do projeto ““Proteger Famalicão” porta-a-porta.

No entanto, essas famílias vão ter na mesma acesso a esse material de proteção. Elas devem estar atentas às caixas de correio, local onde será deixado um voucher que permite o levantamento das máscaras e luvas mais tarde.

Assim que receberem o panfleto, as famílias devem contactar a junta de freguesia local de forma a agilizar o levantamento do material.