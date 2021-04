Famalicão: Guilherme Enes ganha bronze nacional no lançamento do peso

Guilherme Enes, da Associação Papa Léguas de Famalicão, alcançou a medalha de bronze nos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos sub-18 e sub-20, competição disputada na Pista de Atletismo da Sobreda, em Almada.

O atleta da associação famalicense alcançou o feito no lançamento do peso, com um arremesso a 13,18 metros. Participou, ainda, no lançamento do disco, onde foi quinto classificado, com 35,70 m.

Vinícius Santos também conseguiu uma prestação positiva. Foi sexto no lançamento do dardo, com 46,04 m, e sétimo no lançamento do disco, com 34,38m.

Os dois atletas bateram os seus recordes pessoais nas provas que disputaram no passado sábado, dia 24 de abril.