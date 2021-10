Famalicão: Grupo ROQ procura 60 colaboradores para várias vagas

O Grupo ROQ marca presença na Start Point Summit, a maior feira de emprego, empreendedorismo e formação da Universidade do Minho, que decorre esta terça e quarta-feira, no campus de Gualtar. «Estamos ativamente à procura de cerca de sessenta novos colaboradores em diversas áreas e especialidades, com foco no reforço dos departamentos de produção e engenharia», assinala Fábia Martins.

Em nota de imprensa, a diretora de recursos humanos da empresa famalicense sublinha que «através do lema Improving your Talent, procuramos desenvolver as nossas pessoas para crescerem profissionalmente e acrescentarem valor ao Grupo ROQ, que exporta mais de 85% da sua produção para mais de 60 países nos 5 continentes».

Com um crescimento de 20% em setembro face ao período homólogo de 2020, o Grupo ROQ, líder mundial na fabricação de máquinas de estamparia para a indústria têxtil, tem mais de 600 colaboradores e um volume de vendas consolidado em 60 milhões de euros.

Com 2 áreas distintas, a ROQ Máquinas desenvolve e produz máquinas de impressão têxtil serigráficas e digitais, e a ROQ LASER presta serviços na área da metalomecânica.

Quem visitar o stand na Start Point Summit, para além de ter a oportunidade de conhecer o projeto e as soluções inovadoras que permitem a esta empresa ser líder de mercado nos ramos de atividade, poderá também candidatar-se a fazer parte da equipa.