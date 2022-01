Famalicão: Grupo ROQ oferece seguro de saúde aos colaboradores e procura mais 50 funcionários

A direção da AFSA decidiu prolongar por mais uma semana a suspensão das provas concelhias de futsal. Após a paragem durante janeiro, estava previsto o retomar dos campeonatos concelhios no próximo fim-de-semana, dias 4 e 5 de fevereiro. Contudo, dado ao elevado número de casos Covid-19 que se verificam no concelho, a direção da AFSA, em reunião extraordinária, deliberou adiar o arranque da competição por mais uma semana, salvaguardando o bem-estar e saúde de atletas, árbitros, dirigentes, adeptos e demais familiares.

Assim, as provas concelhias serão retomadas nos dias 11 e 12 de fevereiro, respetivamente para o escalão de veteranos e seniores.

Ficaram também definidas as regras para o adiamento de jogos de equipas afetadas por surtos de covid-19. Só será aceite o adiamento de uma partida se uma das equipas envolvidas não poder contar com a presença de um total de 8 jogadores, sendo um deles guarda-redes (o cinco inicial e três suplentes).

As coletividades terão de fazer prova da indisponibilidade dos seus atletas, seja através da apresentação do teste Covid positivo ou apresentação da respetiva declaração de isolamento profilático. Em caso de adiamento indevido, a equipa infratora será penalizada em três pontos.

Os jogos adiados terão que ser disputados em dias da semana, conforme está estipulado no Regulamento das Competições.

Foi, ainda, decidido, estender até ao final do mês de fevereiro o período de inscrição de novos atletas, cujo prazo terminava no final do presente mês.