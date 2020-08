Famalicão: Greve de trabalhadores do LIDL com adesão de 85% em Ribeirão

Na passada sexta feira dia 7 de Agosto de 2020 os trabalhadores dos entrepostos norte e sul do Lidl manifestaram-se junto destas instalações exigindo que a administração do Lidl mude a sua postura autoritária e arrogante e ouça os seus trabalhadores.

Só nos turnos da manhã as adesões dos trabalhadores para a greve superaram as melhores expectativas, no entreposto-norte, em Ribeirão, contabilizou-se 85% de adesão.

Segundo o sindicato “É inegável o descontentamento crescente destes trabalhadores para com as tomadas de posição e políticas erradas levadas a cabo por esta administração Lidl”

Os trabalhadores em greve exigem o aumento dos salários de todos os trabalhadores, a negociação do caderno reivindicativo e a resolução dos problemas dos trabalhadores do Lidl.