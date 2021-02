Famalicão: GRAL promove recolha de bens e vestuário

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa realiza, este sábado, uma recolha de bens alimentares e roupa, para auxiliar os mais necessitados.

Dando corpo ao espírito solidário do clube, em parceria com a Iron Brain, esta iniciativa tem como palco as instalações localizadas na Lagoa, entre as 9 e as 12h30 / 14 e 18 horas, mas, se for o caso, também vão a casa para recolher os bens.

A direção do GRAL, presidida por Rui Carvalho, apela ao espírito solidário da comunidade para que, com as suas ofertas, seja possível ajudar os mais carenciados.