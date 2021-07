Famalicão: GRAL inaugura obras de remodelação no complexo desportivo

Na tarde do dia 24 de julho, às 18 horas, o Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa (GRAL) vai inaugurar as obras de remodelação do Complexo Desportivo José da Costa Rodrigues.

A intervenção no espaço contemplou a colocação de um relvado sintético, o alargamento do terreno de jogo, a colocação de torres de iluminação LED, o aumento da bancada e a remodelação dos balneários.

O complexo desportivo passa, assim, a dispor de marcações oficiais para futebol 11, 9 e 7 e, ainda, para rugby.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, e Mário Passos, vereador do Desporto, estarão na cerimónia de inauguração naquele que será, por certo, um dos pontos mais altos da história desta coletividade fundada em 1975.