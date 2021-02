Famalicão: Gracafe e Junta de Pedome lançam concurso de Carnaval

A Associação Gracafe, com a Junta de Freguesia de Pedome, lançou um concurso de carnaval, intitulado “Carnaval n`Aldeia 21”, em três categorias: crianças, adultos e família. O desafio lançado à população é para enviarem uma fotografia do seu traje de Carnaval. Depois de reunidas, as fotos serão publicadas no facebook da Gracafe. Quem receber mais votação do público vence o concurso.

Esta é uma forma de manter o espírito carnavalesco sem sair à rua e colocar a saúde em risco. Seja um folião em sua casa!