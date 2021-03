Famalicão: Governo promete substituição do piso da Av 9 de Julho até maio

O piso da Avenida 9 de Julho, que apresenta estar desgastado e a comprometer a segurança dos condutores, vai ser substituído até ao próximo mês de maio.

A garantia foi dada pelo governo ao deputado famalicense na Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira. Recordamos que o social democrata questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação depois de verificar que, ao contrário do que foi inicialmente avançado, as obras naquela via não ficaram concluídas no final de 2020.

Em resposta ao famalicense, o gabinete do ministro explicou que o atraso nos trabalhos deveu-se a condições meteorológicas desfavoráveis.

Jorge Paulo Oliveira espera que “a promessa do Governo seja para valer”.