Famalicão: Governo garante obras na PSP e GNR de Riba de Ave

O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, informou o deputado famalicense Nuno Sá que o projeto de execução para intervenção em toda a esquadra da PSP de Famalicão está concluído e é para prosseguir. Quanto ao posto territorial da GNR de Riba de Ave, o governante manifestou o compromisso do Governo em avançar com o novo quartel, indicando que já está encontrado o local e o edifício para o efeito, faltando o protocolo com a Câmara Municipal de Famalicão para concretizar esta infraestrutura.

O deputado Nuno Sá, eleito pelo PS no círculo eleitoral de Braga, tinha interrogado o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento de Estado para 2021. O deputado fez notar ao Governo da necessidade de melhorar as infraestruturas das forças de segurança, designadamente o novo Quartel da GNR de Riba de Ave e a Esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão.