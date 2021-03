Famalicão: GNR volta à casa de Gondifelos e encontra nova festa ilegal

Durante esta madrugada de sábado, agentes da Guarda Nacional Republicana encontraram perto de uma dezena de jovens a participar numa nova festa ilegal, na casa de Gondifelos, em Famalcão, onde a 23 de fevereiro 19 jovens foram multados pelo mesmo motivo.

Este sábado, e na sequência da intervenção da GNR, os jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram encaminhados para as suas residências tendo, antes disso, sido alvo de autos de contraordenação por violarem as leis do dever de recolhimento obrigatório.

De acordo com O Minho, esta casa está disponível para aluguer através da plataforma Airbnb, sendo que as festas são feitas à revelia da proprietária.

Imagens da festa realizada a 23 de fevereiro