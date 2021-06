Famalicão: GNR recupera mota e material furtados

O Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal, recuperou, esta segunda-feira, em Famalicão, um ciclomotor furtado. Um homem de 21 anos foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

No seguimento de uma denúncia do furto de um ciclomotor, os militares apuraram que o veículo estava à venda na internet. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de quatro ciclomotores e componentes de outros veículos