Famalicão: GNR fecha estabelecimento a trabalhar fora do horário e com 37 pessoas no interior

A GNR encerrou, este domingo, em Vila Nova de Famalicão, um estabelecimento de restauração e bebidas por infração das normas em vigor no combate à pandemia.

No decorrer de uma operação de fiscalização a estabelecimentos, os militares deram conta que o espaço causa estava a funcionar fora do horário definido e com 37 pessoas no seu interior.

Perante o incumprimento, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação por violação da limitação à circulação, a todos os clientes, e dois autos de contraordenação ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e venda de bebidas alcoólicas.

NOTÍCIA ATUALIZADA