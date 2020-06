Famalicão: GNR desmantela plantação de cannabis

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos da GNR deteve, esta segunda-feira, um homem de 26 anos, por tráfico de estupefacientes em Vila Nova de Famalicão.

No decurso de uma investigação, despoletada por uma informação de que o suspeito tinha uma plantação de cannabis no quintal da sua residência, os militares da GNR encontraram uma estufa improvisada com 23 plantas de cannabis.

Efetuada uma busca domiciliária foram, ainda, apreendidos: 1906 doses de haxixe; sementes de cannabis; três moedores de ervas; um telemóvel; diverso material e fertilizante utilizado no cultivo da planta cannabis.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.