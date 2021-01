Famalicão: GNR de Riba de Ave resgata cão abandonado em Landim

Militares da GNR de Riba de Ave resgataram, esta quarta-feira, dia 13, na freguesia de Landim, um cão que tinha caído entre um muro e a cobertura de um parque de estacionamento, numa altura de cerca de três metros, e encontrava-se encurralado.

Após localizarem o animal, os militares conseguiram resgatá-lo, em colaboração com o segurança da empresa e um elemento do Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão.

Na sequência das diligências policiais, constataram que o cão não possuía microchip, pelo que foi encaminhado para o Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão, tendo-lhe sido prestados os necessários cuidados veterinários e sanitários, uma vez que, devido às baixas temperaturas, o cão encontrava-se com princípios de hipotermia.

A Guarda Nacional Republicana recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), mantém preocupação com a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.