Famalicão: GNR apreendeu armas a homem de 34 anos suspeito de agredir namorada de 16

A GNR apreendeu esta segunda-feira uma série de armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No âmbito da investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito de 34 anos agrediu a vítima, sua namorada de 16, tendo sido realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, as quais culminaram na apreensão do seguinte material:

• Uma arma de fogo transformada de calibre .380ACP;

• 100 munições de calibre .380ACP;

• Três sabres;

• Uma faca de cozinha;

• Um tubo de ferro, em forma de bastão.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de V. N. de Famalicão.