Famalicão: Gerações promove visita sénior ao Alto do Minho

A Associação Gerações organizou uma visita cultural a Viana do Castelo e a Ponte de Lima na última quarta-feira, dia 30 de junho, para os seniores da associação. A visita foi desenvolvida no âmbito do Plano de Atividades do Clube Sénior para o 2021.

Os seniores deslocaram-se de autocarro até às duas cidades e visitaram a Fábrica Museu do Chocolate, o centro de Viana do Castelo, o Monte de Santa Luzia e o santuário. Depois do almoço tiveram uma visita guiada ao Festival Internacional de Jardins, em Ponte de Lima, percorreram a cidade e regressaram à Gerações.