Famalicão: Gerações organiza exposição “Retratos em Família”

A Associação Gerações contou com os pais e as famílias das crianças da instituição para o desenvolvimento da exposição que se encontra no átrio da entrada do edifício. As famílias foram incentivadas pela associação a escolher um dos melhores momentos da vida dos agregados familiares e a produzir um quadro. A exposição foi realizada no seguimento do Dia da Família, celebrado no dia 15 de maio, e vai estar patente até ao final do ano.

Alguns dos retratos contam com frases alusivas à família, como «família é partilha» ou «família é o nosso refúgio». Outros retratos apresentam também descrições de aventuras e/ou desafios vivenciados pelas famílias.