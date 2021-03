Famalicão: Gerações aprova Relatório de Atividades e Contas de 2020

A Assembleia Geral da Associação Gerações, reunida em 29 de março, aprovou, por unanimidade, o Relatório de Atividades e a Conta de Gerência do ano de 2020. O presidente da direção, Mário Martins, realçou as atividades realizadas ao longo do ano de 2020, agradeceu aos utentes e seus familiares e manifestou a sua gratidão aos colaboradores da instituição.

Quanto à situação financeira da instituição, Mário Martins diz que se «apresenta estável e equilibrada, não havendo desvios significativos a assinalar no Orçamento proposto e aprovado para no ano passado. O cumprimento rigoroso das metas e objetivos é o segredo para este equilíbrio financeiro», realça.

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia, mas ainda assim, a Gerações manteve-se ativa. Mário Martins destaca a cooperação dos pais e das famílias, dos seniores, das próprias crianças e das colaboradoras que souberam ultrapassar os constrangimentos destes momentos difíceis.

As atividades de exterior tiveram naturalmente uma grande predominância ao longo do ano passado. Construções de madeira, de pinhas e folhas de outono, lanches coletivos ao ar livre, observações da natureza, sessões de equilíbrio e aprendizagem de regras genéricas de trânsito e circulação no exterior, atividades na cozinha criativa, com bolos de lama e tartes de lama foram algumas das atividades em que as crianças estiveram envolvidas.

O Clube Sénior, dedicado aos seniores, também esteve ativo, com sessões para aprender a andar de bicicleta, artes com agulhas, correção postural/raquialgias, danças tradicionais, educação emocional, fotografia, ginástica, treino de equilíbrio e marcha, informática, inglês, meditação, pilates, pintura, utilização do smartphone e treino da memória. Aconteceram também sessões regulares de saúde mental, de fisioterapia (mobilidade, equilíbrio, força, incontinência urinária e como cuidar das costas), etc.