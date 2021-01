Famalicão: GDN encerra escola de natação

Mediante o atual contexto de confinamento, o Grupo Desportivo de Natação encerrou a sua escola. Porém, esta tomada de posição, não impede o clube de se manter próximo dos seus alunos e, neste sentido, desenhou um plano de ação para este momento «a pensar no bem-estar e saúde física e mental de todos».

Assim, o clube avança com novos benefícios, na retoma da atividade, esta época e para a próxima, e tem ao dispor aulas on-line, em direto, de treino funcional, flexibilidade e outras, lecionadas pelos professores, até à retoma das atividades na água.

Neste período de confinamento, não será feito atendimento presencial na secretaria do clube, pelo que deverão utilizar os contactos habituais de telefone – 960 004 293 – e email – [email protected] – que vão manter-se ativos, para informações ou esclarecimento de qualquer ordem.

Em nota informativa emitida, a direção do GDN assinala que não se registou nenhum foco de covid-19 nas instalações que utiliza, «nem em qualquer piscina municipal em todo o país», mas compreende e concorda «com esta medida extrema, dado os recentes desenvolvimentos da situação pandémica, tendo em vista o bem maior que se pretende atingir – a saúde e a própria vida de todos nós».

De resto, o clube promete continuar a trabalhar «incessantemente para que todos os que frequentam as nossas piscinas municipais, se sintam tão seguros como em suas casas. E, continuaremos com esse afinco e entrega, quando as autoridades de saúde permitirem que o G.D. Natação de Famalicão possa fazer aquilo que mais gosta – servir os famalicenses».