Famalicão: GD Natação soma mais 14 títulos e 30 medalhas

É este o pecúlio – 14 títulos e 30 medalhas – do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão nos Campeonatos Zonais de Juvenis, realizados no passado fim de semana nas Piscinas Olímpicas de Coimbra.

Com 18 nadadores, entre os cerca de 60 clubes participantes, num total 350 atletas, o GDN conquistou 14 medalhas de ouro, 8 de prata e outras tantas de bronze. Daniela Lopes, Mariana Mesquita, João Oliveira, Afonso Silva, Rodrigo Pereira e Rui Santos sagraram-se campeões do Torneio Zonal, com marcas extraordinárias.

«Todos os atletas foram muito competentes e determinados», começou por elogiar o treinador do clube. Pedro Faia realça, ainda, que o futuro próximo «pertence a este leque de nadadores de qualidade», assinalando o grande trabalho coletivo e destacando, individualmente, alguns dos nadadores.