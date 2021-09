Famalicão: GD Natação conquista vitórias na Madeira

O Grupo Desportivo de Natação conseguiu, este fim de semana, resultados relevantes no Madeira Island Ultra Swim 2021. Daniela Lopes, Afonso Silva, Mateus Faia e Gonçalo Sampaio conquistaram títulos absolutos e títulos de categorias nesta importante prova internacional.

Daniela Lopes sagrou-se campeã dos 5 Km na categoria júnior e nos 3,5km, assim como foi vice-campeã absoluta nas mesmas distâncias. Afonso Silva conquistou o segundo lugar nos 5km que ligam o cabo de Ponta Gorda ao cais do Funchal, assim como conquistou o terceiro lugar nos 3,5Km.

Gonçalo Sampaio foi campeão júnior nos 10Km, que ligaram Câmara de Lobos ao cais do Funchal. Mateus Faia foi quinto na prova de 3,5 Km.

Os atletas de Famalicão «desfrutaram de um conjunto de provas fantásticas, num contexto natural singular, mas ao mesmo tempo foram provas muito duras, com condições do mar agressivas e imprevistas», destaca Pedro Faia. O treinador do GDN confere que «com muita competência e determinação as adversidades foram superadas e alcançadas brilhantes conquistas para Famalicão»