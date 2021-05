Famalicão: GD Natação conquista títulos regionais

No Torneio Regional de Juvenis, Juniores e Seniores, disputado no passado fim de semana, nas piscinas municipais de Paços de Ferreira, o Grupo Desportivo de Natação teve em Daniela Lopes e Rui Santos, nas respetivas categorias, como os atletas mais pontuados da competição que reuniu cerca de 300 nadadores.

A prestação dos famalicenses fez-se, ainda notar, pelos vários recordes pessoais, mínimos de acesso aos nacionais e várias vitórias. Realce, também, para as quatro medalhas conquistadas por Afonso Silva, Pedro Fernandes, Rodrigo Pereira e Mafalda Mesquita.

Para o responsável técnico Pedro Faia os resultados refletem a qualidade destes atletas e a sua crescente motivação para superar as dificuldades, «quer em contexto de treino quer em contexto de competição. Estes resultados permitiram aferir o momento de forma e o caminho a seguir com vista à otimização do seu rendimento. Estamos orgulhosos de todos estes nadadores famalicenses».