Famalicão ganha mais 150 lugares de estacionamento gratuito no centro da cidade

A partir de sexta-feira, 4 de dezembro, a cidade de Vila Nova de Famalicão vai ganhar um novo parque de estacionamento gratuito que vai servir os famalicenses e os visitantes que se deslocam ao centro urbano. São mais 150 lugares de estacionamento gratuito centrais que vão ajudar a minimizar o impacto causado pelas obras em curso de reabilitação do centro urbano.

O novo espaço de estacionamento será disponibilizado nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, que confronta com a principal via da cidade, a Avenida Marechal Humberto Delgado, com a entrada principal do Parque da Devesa e a atual Estação Rodoviária da cidade.

A infraestrutura tem caráter provisório e a sua disponibilização pública tornou-se possível mediante um acordo de arrendamento por um ano, celebrado entre a autarquia e os atuais proprietários do terreno.

“Trata-se de mais uma resposta às necessidades dos famalicenses que vão ganhar ainda mais lugares de estacionamento de qualidade e de grande proximidade ao centro da cidade”, afirma a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, garantindo que “Famalicão é certamente uma das cidades do país que oferece mais lugares de estacionamento gratuito no núcleo urbano”.

Recorde-se que, apesar do encerramento do parque pago da Praça D. Maria II e o do parque livre do Campo Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), na sequência do arranque das obras, os famalicenses dispõe de mais de dois mil lugares de estacionamento gratuito na cidade.

Parques Grátis

Parque do Campo da Feira – 800 lugares (exceto à quarta-feira)

Parque da Antiga Central de Camionagem – 150 lugares (NOVO)

Parque da Devesa junto à Central de Camionagem – 347 lugares

Parque da Casa das Artes – 108 lugares

Parque Estádio Municipal (Rua S. Julião) – 50 lugares

Parque da Estação – 70 lugares (gratuito para detentores de titulo de transporte público)

Parque Pagos

Parque Cónego Joaquim Fernandes (Paços do Concelho) – 239 lugares

Parque Sagres (Parque da Juventude) – 150

Para além destes parque, os famalicenses podem estacionar nos parques de estacionamento público do Jumbo e do E-Leclerc, que disponibilizam largas centenas de estacionamento nas entradas Norte e Este da cidade.