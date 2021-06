Famalicão: Galinha Mourisca é o novo prato de Dias à Mesa

A receita de Galinha Mourisca, descrita no livro “O Santo da Montanha”, de Camilo Castelo Branco, foi recuperada e reinventada pelos chefs Renato Cunha e Lígia Santos. A iguaria vai ser servida aos famalicenses, em sete restaurantes do concelho, nos próximos Dias à Mesa, que se desenrolam de 10 a 13 de junho.

O prato foi apresentado ao presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, na última sexta-feira, dia 4 de junho. O almoço contou com a presença do representante da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Marco Sousa, do vereador do Turismo do município, Augusto Lima, da Chef Lígia Santos entre outros convidados.

Vila Nova de Famalicão não apresenta um prato identitário. No entanto, de acordo com Augusto Lima, “a aposta na Galinha Mourisca constitui uma extraordinária oportunidade para se evocar esse ADN, convocando a obra de Camilo para contar-se histórias à mesa e reforçar-se a Rota Camiliana como um produto estratégico para o município”.

O município pretende reconhecer, classificar e divulgar a gastronomia famalicense, através da consolidação da Galinha Mourisca como um prato de interesse cultural e gastronómico. Além disso, visa incentivar a produção local e a valorização económica do prato, promover a Rota Camiliana e destacar Famalicão como um destino gastronómico de excelência.

Os famalicenses podem experimentar este prato nos restaurantes Ferrugem, Fondue, ME.AT, Moutados, Oprato, Outeirinho ou em 26 Restaurante Lounge.