Famalicão: Gala da Educação vai às escolas

A Gala da Educação organizada anualmente pelo Município de Vila Nova de Famalicão assumiu um modelo itinerante devido aos constrangimentos impostos pela pandemia Covid-19. Assim, em vez de se realizar num dia, está a ser partilhada em cinco dias e em quatro espaços diferentes.

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco foi o primeiro a acolher a Gala da Educação no formato “vai às escolas”, no passado dia 28 de junho. Segue-se, neste primeiro dia de julho, a Gala no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, às 17h00, na escola sede. Prossegue no dia 5 de julho, às 17h00, na escola sede do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado.

No dia 7 de julho, realiza-se no auditório do Centro de Estudos Camilianos, às 15h00, e vai incidir sobre os galardoados dos Agrupamentos de Escolas de Pedome, Gondifelos, Ribeirão e D. Maria II. No dia 8 de julho, às 16h00, ainda em Seide, a gala é dirigida para o Instituto Nun’Alvres, a Escola Profissional OFICINA, a Escola Profissional CIOR e a Escola Profissional FORAVE.

O município de Famalicão sublinha que «apesar das dificuldades e desafios que o tempo atual coloca a todas as instituições, o pelouro da Educação do Município de Vila Nova de Famalicão quis manter o reconhecimento às suas escolas, professores e alunos».

Apesar de ser em formato diferente, o presidente da Câmara, Paulo Cunha, e o vereador da Educação, Leonel Rocha, estiveram em todas as galas com o objetivo de «homenagear e reconhecer todos aqueles, que no contexto escolar e educacional, elevam ao mais alto nível o nome de Vila Nova de Famalicão e contribuem, com a sua participação em projetos de âmbito nacional e internacional, para a melhoria das qualificações e competências de todos os famalicenses».