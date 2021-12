Famalicão: Futuro parque de Calendário vai revitalizar os lugares de Barrimau e Ribaínho

No Parque de Lazer Calça Ferros, em Pedome, o coletor do Sistema Integrado de Despoluição do Ave do Ave (SIVDA), que deveria conduzir as águas residuais em direção à ETAR de Serzedelo, descarrega repetidamente e sem tratamento, no rio Ave. Este problema ambiental levou o deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, a pedir esclarecimentos ao Ministro do Ambiente, em outubro passado.

A resposta chegou agora, com o gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática a garantir que as infraestruturas de drenagem possuem «a capacidade adequada para os objetivos para que foram construídas», mas reconhece que quando chove muito o caudal descarregado de águas pluviais «é significativamente superior à capacidade de escoamento dos coletores que entram em sobrecarga hidráulica, resultando no extravasamento em algumas caixas de visita».

A solução para este problema, avança o Ministério do Ambiente, passa, essencialmente, «pela minimização das referidas afluências de águas pluviais às redes de saneamento, no âmbito dos sistemas municipais em “baixa”», comprometendo-se, através da Agência Portuguesa do Ambiente, em colaboração com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, a reforçar as ações de fiscalização e a continuar a acompanhar a evolução da situação, intervindo sempre que tal se verifique necessário.

É esta a posição do Ministro do Ambiente ao pedido de esclarecimentos do deputado famalicense à Assembleia da República, sobre este problema que persiste apesar dos constantes alertas e protestos da Junta de Freguesia de Pedome e das populações e que «atenta contra o ambiente, qualidade de vida e contra os elevados investimentos realizados pela autarquia para oferecer à população um espaço de encontro e de fruição do rio». Jorge Paulo Oliveira pediu, em concreto, ao Ministro João Matos Fernandes que se pronunciasse sobre a insuficiência no dimensionamento do coletor e a quem competiria a resolução do problema, se à TRATAVE, entidade gestora do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), ou se à entidade concedente Águas do Norte, SA.