Famalicão: Funeral de Paulo Araújo realiza-se esta quinta-feira

As exéquias fúnebres de Paulo Araújo, que faleceu no passado sábado, vítima de doença súbita, decorrem esta quinta-feira, às 15 horas, na Matriz Nova de Famalicão, onde se encontrará depositado a partir das 14 horas.

Após a missa de corpo presente, às 15 horas, irá a sepultar no cemitério de Calendário. A Missa de 7.º Dia decorre no sábado, 3 de julho, às 18 horas, na Matriz Nova.

Com uma forte ligação ao associativismo famalicense, Paulo Araújo foi um dos responsáveis pelo surgimento da Casa do Benfica em Vila Nova de Famalicão, tendo sido o sócio número um. No desporto, foi atleta do Famalicense Atlético Clube.

Paulo Araújo tinha 57 anos, faleceu de forma inesperada, depois de cair inanimado num campo de golf, onde se encontrava com pessoas que lhe eram próximas.