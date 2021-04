Prosseguem as operações de socorro num acidente com uma viatura agrícola, em Calendário,

O acidente, que aconteceu esta tarde, provocou duas vítimas, sendo ainda desconhecidas as causas e em que circunstâncias se deu o despiste de um trator com uma cisterna que caiu num terreno junto à estrada em que circulava.

No local estão os B.V.Famalicão, Famalicenses com o apoio diferenciado do INEM através da VMER de Famalicão.