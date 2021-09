As entidades formadoras da rede concelhia de educação e formação encontram-se a promover formação modular certificada e financiada, em regime presencial ou online (formação à distância) para as empresas e para os adultos ativos do concelho.

Conheça o Plano de Formação para setembro e outubro. Para mais informações e inscrições: http://www.famalicaoeducativo.pt/_formacao_modular_certificada