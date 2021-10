Famalicão: Forças políticas voltam ao diálogo para formar executivo em Delães

As duas forças políticas menos votadas em Delães (Unidos Por Delães e PS) rejeitaram o executivo proposto por Francisco Gonçalves, presidente reeleito pelo Movimento Independente Por Delães. Enquanto durar este impasse, a Junta fica em gestão com os vogais do executivo anterior.

Recorde-se que o Movimento Independente por Delães foi a força mais votada, nas eleições de 26 de setembro, com quatro mandatos, mas sem maioria absoluta. Unidos Por Delães conseguiu três mandatos e o PS dois.

Na sessão da Assembleia de Freguesia, do passado domingo, a oposição votou contra a proposta de Francisco Gonçalves, de formar uma Junta apenas com eleitos pelo Movimento Independente por Delães.

O presidente, em declarações à Cidade Hoje, afirma que está disposto ao diálogo com as outras forças políticas da freguesia, no sentido de conseguir uma solução que resolva este impasse que, na sua perspetiva, «está a prejudicar o desenvolvimento de Delães».

A oposição já fez saber que quer que o executivo espelhe a votação nas urnas. Francisco Gonçalves não revela qual será a sua proposta, por considerar que primeiro tem que a expor aos eleitos.

Francisco Gonçalves admite que era expetável que este impasse acontecesse embora tivesse esperança que o PS viabilizasse a constituição do executivo, «pela relação cordial que sempre existiu».

Entretanto, foi pedido um parecer à CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, e à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, com o objetivo de saber o enquadramento legal deste executivo e que cenários podem ser postos para resolver o problema.