Famalicão: FORAVE esteve em escola grega em mais uma reunião do projeto Erasmus+

Uma comitiva da FORAVE participou na terceira reunião do projeto internacional “The Future of the Jobs vs the Jobs of the Future” que decorreu de 28 de novembro a 4 de dezembro, numa escola de Chania, na ilha de Creta, juntando parceiros húngaros, italianos, espanhóis, gregos.

A história do sistema educativo da Grécia, a apresentação do modelo educativo da escola de Chania e a visão de um empresário do setor automóvel sobre o programa de aprendizagem dos alunos, as competências que adquirem, os estágios e as oportunidades de emprego, constaram da agenda deste encontro internacional.

Foi, ainda, possível, visitar as Caves Vinícolas da região e ver todo o processo de produção do vinho e ter acesso à refinaria de azeite, atividades representativas da economia da região e das necessidades de qualificação dos recursos humanos. Houve, ainda, um encontro com o vice-presidente da Câmara de Chania e visitar vários espaços culturais e museológicos locais.

A próxima reunião será realizada na FORAVE de 28 de janeiro a 1 de fevereiro.