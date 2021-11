Famalicão: Foram muitos os famalicenses que adotaram plantas e árvores

Centenas de famalicenses deslocaram-se, este sábado, à Praça-Mercado Municipal, para adotar plantas e árvores. Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, também marcou presença no espaço e adotou alguns exemplares nesta iniciativa do projeto “25 mil árvores para 2025”. «Os famalicenses estão de parabéns pela adesão», destacou o autarca nas redes sociais.

Recorde-se que esta iniciativa do município visa a reflorestação do concelho com espécies autóctones, sendo também uma forma de comemorar o Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de novembro.