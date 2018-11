Famalicão fora do Plano de Despoluição do Ave

Jorge Paulo Oliveira lamenta que Governo tenha excluído Vila Nova de Famalicão do plano de despoluição e recuperação da bacia hidrográfica do Ave, recomendado pela Assembleia da República, pela Resolução de 11 de abril de 2017.

Ano e meio depois sobre a data da publicação da Resolução, Jorge Paulo Oliveira, deputado à Assembleia da República, questionou o Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre a execução da Resolução e a calendarização das medidas necessárias para a despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Ave.

O ministro João Matos Fernandes informou o deputado social democrata que o Governo estabeleceu um Protocolo de Colaboração Técnica com várias entidades e municípios, mas não com Vila Nova de Famalicão.

O deputado famalicense acusa o Governo não cumprir integralmente com a Resolução e ao fazê-lo deixa de fora, uma parte muito considerável do percurso do rio que atravessa territórios com elevados níveis de industrialização e de concentração populacional, como é o caso de Vila Nova de Famalicão.

O deputado recorda que o Rio Ave ainda não está despoluído, mas pode ser despoluído e não compreende que o Governo tenha desistido desse objetivo. O PSD vai continuar a reclamar do Governo que a despoluição e recuperação ambiental de toda a bacia hidrográfica do Ave seja uma realidade.