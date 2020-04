Famalicão: Foi roubada a “Caixa Solidária” colocada nos jardins dos paços do concelho

Foi roubada a “Caixa Solidária” deixada nos jardins do paços do concelho, em Vila Nova de Famalicão.

A caixa terá desaparecido durante a madrugada desta terça-feira, contudo, as responsáveis deste movimento no concelho já fizeram saber que irão colocar um outro recipiente no mesmo espaço.

O grupo estará a pensar numa forma mais segura de ter a “caixa solidária” num espaço público.

