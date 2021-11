Famalicão foi o município que mais investiu no combate à pandemia

O Tribunal de Contas (TdC) partilhou esta sexta-feira, dia 12 de novembro, o “Impacto das medidas adotadas no âmbito da Covid-19 nas entidades da Administração Local do Continente”. No relatório, Vila Nova de Famalicão surge como o município que mais investiu nas medidas de combate à pandemia de Covid-19 fora da área metropolitana. Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, a autarquia registou uma despesa de sete milhões de euros. Na mesma lista, surge o concelho vizinho de Guimarães que apresentou uma despesa de 5,4 milhões de euros.

O impacto financeiro das medidas de resposta à Covid-19 implementadas pelas autarquias ultrapassou na sua totalidade os 500 milhões de euros. Segundo o TdC, o montante gasto diz respeito ao valor relativo à despesa assumida e à estimativa de diminuição na cobrança de receitas locais e baseia-se na análise a dados importados de diversas fontes.