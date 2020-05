Famalicão: Fim de semana de distribuição de máscaras e luvas pela população

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com as juntas de freguesia, vai estar a distribuir este fim de semana as máscaras e luvas, do projeto “Proteger Famalicão”, pela população.

Em grande parte das freguesias as máscaras serão entregues porta-a-porta, por elementos da junta ou de movimentos sociais que estejam a colaborar na causa.

Há ainda a possibilidade da distribuição ser feita através de voucher, colocado nas caixas de correio, para posterior levantamento da máscara nos dias e horários onde existir disponibilidade.

Ao todo serão entregues 135 mil máscaras e pares de luvas.