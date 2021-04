Famalicão: Filipe Brito e a Controlsafe pedalam juntos rumo ao sucesso

O ciclista Filipe Brito continua a contar com o apoio da Controlsafe. Como empresa de segurança, higiene e saúde no trabalho só podia apoiar uma modalidade amiga do ambiente e um atleta que defende as boas-práticas e a educação para o desporto. «E esta continuidade do nosso apoio é um processo natural numa modalidade que, diariamente, aumenta o número de atletas e aficionados», afirma Nuno Gomes, responsável pela Controlsafe.

Com este apoio a Filipe Brito, a empresa reforça a sua posição na vertente da responsabilidade social. «A Controlsafe tem, através de Filipe Brito, esse carinho com todos os atletas, profissionais ou amadores», realça Nuno Gomes.