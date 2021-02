Famalicão: Fica sem carro depois de ir a uma loja e ter deixado a chave na ignição

Um homem ficou sem a viatura em que seguia depois desta ter sido levada por um desconhecido. O furto aconteceu no início desta semana, segunda-feira, cerca das 19h00, na Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, em Famalicão.

O condutor parou o veículo para se deslocar a um estabelecimento comercial naquela avenida e, por esquecimento, deixou a chave na ignição do carro. Sem que nada fizesse prever, um indivíduo aproximou-se da viatura e, em poucos instantes, abandonou o local ao volante da mesma.

O lesado, só deu conta do sucedido assim que saiu do estabelecimento comercial. Para compreender o que terá acontecido, solicitou o acesso a um sistema de vigilância próximo, acabando por ver toda a atuação do assaltante, embora não tenha sido possível identificar a pessoa em causa.

Até ao momento, o carro, de marca Skoda, com a matrícula 64 – FN – 00, ainda não foi localizado.