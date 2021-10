Famalicão: Festival de Teatro Construção começa sábado

A partir deste sábado e até 31 de outubro, o Centro Cultual da Juventude de Joane recebe a trigésima quarta edição do Festival de Teatro Construção. A abrir, às 21h30, pode ver Retratos Imorais, do ator João Guizande. No domingo, às 17h30, pela Pé de Vento, assista a Os Contos do Lápis Verde.

Aos sábados, a programação contempla espetáculos para o público em geral e, aos domingos o teatro é para as crianças e famílias; ingressos a 5€ para o público em geral e 3 euros para sócios da ATC, estudantes e reformados. A entrada é grátis para as crianças na compra de um bilhete.

O que ainda pode ver até ao final do mês de outubro

16 de outubro, 21.30 – sábado, CAR12 – ACERT

17 de outubro, 17.30h – domingo, O meu avô consegue voar – Mandrágora

23 de outubro, 21.30 – sábado, (a)Deus de Sofia – CARB

24 de outubro, 17.30h – domingo, Ninho – Partículas Elementares

30 de outubro, 21.30 – sábado, Fardo – Peripécia Teatro

31 de outubro, 17.30h – domingo, Os grandes não têm grandes ideias – Fértil Cultural