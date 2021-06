As festividades em honra de Santa Catarina, em Calendário, vão decorrer de 21 a 27 de junho.

Apenas de cariz religioso, as celebrações contemplam, até ao dia 25 de junho, sempre às 21 horas, recitação do terço e eucaristia. Já no dia 27, às 10h30, celebra-se a eucaristia em honra de Santa Catarina. Todas as celebrações decorrem no exterior, sendo obrigatório o uso de máscara e aconselha-se que, para as missas da semana, os fiéis levem agasalhos.