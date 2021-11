Famalicão: Festa de Outono em Nine

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim de Infância de Nine promove na tarde de sábado a Festa do Outono. A partir das 17 horas há várias iniciativas, como jogos tradicionais, atuação do Grupo Folclórico de Nine, do Grupo de Cavaquinhos C. Lazer dos BV de Viatodos e do Grupo da Casa do Povo. A festa prossegue a partir das 22 horas, com o DJ José Santos.

Para a ementa há caldo verde, bifana e panado no pão, salgados, bebidas, sobremesas caseiras e as castanhas também não vão faltar. Tudo para ver, ouvir e saborear na Escola Básica de Nine.