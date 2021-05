Famalicão: Festa a Nossa Senhora dos Remédios em Calendário

A Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, da paróquia de Calendário, com Mesa nos lugares de Barreiros, Aldeia Nova, Lage e S. Miguel promove, esta semana, a festa em honra da sua padroeira apenas com um programa de cariz religioso e sem procissões, dado o contexto de pandemia e as restrições a ele inerente.

Até sexta-feira, no salão paroquial, às 21 horas, recitação do Terço e celebração da Eucaristia, com reflexão. No sábado, às 18h30, recitação do Terço; no domingo, às 10h30, missa de festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios, solenizada pelo Grupo Coral e transmitida em direto pela Cidade Hoje; às 16 horas, haverá Adoração Eucarística.

A igreja paroquial de Calendário estará aberta todo o dia de sábado e de domingo.