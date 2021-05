A Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão vai a votos no dia 9 de junho e o atual presidente, Fernando Xavier, recandidata-se a novo mandato para o triénio 2021/2024.

A Assembleia Geral Eleitoral decorre entre as 14 e as 17 horas, nas instalações da casa sede da ACIF, na Rua Adriano Pinto Basto, tendo como único ponto a eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal.