Famalicão: Fernando Daniel dá concerto gratuito no Parque da Devesa (900 lugares disponíveis)

Fernando Daniel vem a Vila Nova de Famalicão para um concerto no Parque da Devesa, dia 11 de setembro às 21h30.

O espetáculo está inserido na programação do “Famalicão Youth Fest”, promovido pelo pelouro da juventude da Câmara Municipal de Famalicão.

O espetáculo vai ter uma plateia mista, 600 lugares sentados e 300 lugares em pé. O concerto é gratuito mas com reserva obrigatória.

Os interessados devem reservar o bilhete na Casa da Juventude de Famalicão, entre as 9h00 e as 18h00, dos dias 6, 7, 8 e 9 de setembro. No momento da realização da reserva, é necessário o nome completo e contactos telefónicos de todos os elementos.

O levantamento do ingresso deve realizar-se no dia do espetáculo, no Parque da Devesa, entre as 18h30 e as 20h00, sendo que cada pessoa apenas recebe quatro bilhetes.

As reservas não levantadas ficam disponíveis entre as 20h00 e as 21h00.