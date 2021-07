Famalicão: “Férias de Verão Inclusivas” para mais de uma dezena de crianças

Desde junho e até ao final do corrente mês, mais de uma dezena de crianças portadoras de deficiência e respetivas famílias estão a usufruir das “Férias de Verão Inclusivas” que decorrem no espaço do recém-inaugurado Centro de Recursos Educativos, no Centro de Investigação e Inovação em Ensino Superior, em Vila Nova de Famalicão.

Com este projeto, pretende-se dar resposta às necessidades identificadas pelas famílias de crianças e jovens com deficiência, durante o período da interrupção letiva e das férias escolares, devido à inexistência de programas de ocupação dos tempos livres concebidos para todos os que deles necessitam. O projeto “Férias de Verão Inclusivas” surge, assim, como resultado de várias vontades e sensibilidades, procurando experiências e muitas alegrias junto destes jovens, através de várias oficinas temáticas que são complementadas com atividades lúdicas e terapêuticas, tais como a integração sensorial, snoezelen e arteterapia.

Este projeto distingue-se, também, pelo carácter social e pedagógico, ao responder a uma lacuna na organização da resposta ao nível da oferta de programas de férias especializados para as crianças e jovens com necessidades especiais.